Uzman isim açıkladı! ABD Türkiye'ye F-16 verecek mi?

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Havacılık alanında yayınlar yapan Tolga Özbek, Youtube kanalında yayımladığı videoda Türkiye'nin ABD'den "F-16 Block 70" talebini değerlendirdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye'nin ABD'den 40 adet "F-16 Block 70" almak üzere talepte bulunduğunu hatırlatan Tolga Özbek, aradan geçen yaklaşık 4 aylık süreçte halen resmi olarak herhangi bir gelişme olmadığını açıkladı.

Türkiye'nin ABD tarafından F-35 programından çıkartılmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri'nde bir savaş uçağı ihtiyacının baş gösterdiğini aktaran Özbek, Türkiye'nin bu eksikliği Milli Muharip Uçak (MMU) projesiyle gidermeye çalıştığını ifade etti.

Ancak Milli Muharip Uçak'ın Türk Hava Kuvvetleri'nde hizmete girmesi için uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu ve bu ara süreçte uçak ihtiyacının karşılanması için çözümler arandığını sözlerine ekleyen Özbek, "Bu süreç içerisinde Ukrayna meselesi ortaya çıktı. Ukrayna ve Rusya bugün neredeyse savaşın eşiğine gelmiş durumda. İki tarafta askeri güçlerini sınıra yığmış vaziyette" diye konuştu.

"Ukrayna'nın yıkılması özellikle Doğu Avrupa'yı çok ciddi tehdit ediyor" diyen Özbek, "Fakat Ukrayna beklediği desteği ve gücü arkasında hissemedi" ifadelerini kullandı.

Tolga Özbek, ABD'nin Yunanistan ve Doğu Akdeniz meselelerinde artık mantıklı adımlar atmaya başladığını ve Atina yönetiminin aşırıya kaçan taleplerine ket vurduğunu söyledi.

ABD'nin halen Yunanistan'ı askeri açıdan güçlü bir müttefik olarak görmediğini kaydeden Özbek, "Burada bir Türkiye gerçeği ortaya çıkıyor" dedi.

Türk ordusunun çok güçlü ve daima savaşa hazır olduğunu ifade eden Özbek, ABD'nin Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için Türkiye'ye çok ciddi ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Türkiye Rusya'ya doğru dönebilir"

Türkiye'nin F-16 alamaması durumunda farklı kaynaklara yönelebileceğinin sinyalini verdiğini hatırlatan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Erdoğan yakın bir gelecekte Su-57'leri inceledi. Daha önceden de Rusya'nın Türkiye'ye teklif ettiği bir SU-35 paketi var. Türkiye açık açık Rusya'ya doğru dönebileceğini ifade etti."

Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin ortada kaldığını söyleyen Özbek şöyle devam etti:

"Bir bakıyorsunuz Ukrayna ile savunma konusunda çok derin işbirlikleri var. AKINCI TİHA'nın ve MİUS'un motorları Ukrayna'dan geliyor. Bir taraftan bakıyorsunuz Türkiye Rusya'dan S-400 sistemleri alıyor."

Öte yandan Türkiye'nin F-16 talebinin ABD açısından dibe vuran ilişkileri düzeltmek için bir "fırsat" olarak yorumlandığını belirten Özbek, "Ancak kongrede neler olacak bunlar tam bir soru işareti. Biden yönetimi halen Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili izni kongreye aktarmış değil. Bu kadar büyük bir alımın kongreden onay alması gerekiyor. ABD şuan Ukrayna meselesinden dolayı Türkiye'yi gücendirmek istemiyor" diye konuştu.