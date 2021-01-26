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Ekonomi Uzman erbaş intibak zammı var mı? Uzman erbaş intibak zammı ne kadar?
Ekonomi

Uzman erbaş intibak zammı var mı? Uzman erbaş intibak zammı ne kadar?

Uzman erbaş intibak zammı var mı? Uzman erbaş intibak zammı son dakika haberleri merak ediliyor. Sonradan devlet memurluğuna geçenler, uzman erbaşlara sağlanan aylık artışı, ek gösterge, eğitim ve öğretim veya sicil yoluyla derece ve kademe intibakından yararlanabilecekler. Uzman erbaş intibak zammı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:48:00 - 2021-01-26 16:50:07
Uzman erbaş intibak zammı var mı? Uzman erbaş intibak zammı ne kadar?

Yaş sınırı nedeniyle ordudan ayrılan uzman erbaşlardan isteyenler Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde emekli oluncaya kadar istihdam edilebiliyorlar. Ancak, devlet memuru olarak istihdam edilip emekli olanlar, uzman erbaşlara verilen aylık 100 TL’lik tazminattan yararlanamıyorlardı. Yapılan düzenleme ile sonradan devlet memurluğuna geçerek buradan emekli olan uzman erbaşların bu mağduriyeti giderilecek. Sonradan devlet memurluğuna geçen uzman erbaşların ek gösterge konusundaki mağduriyetlerine de son veriliyor.

Emekli aylıklarında 100 TL ile 605 TL arasında kayba yol açan mağduriyet giderilecek. Sonradan devlet memurluğuna geçenler, uzman erbaşlara sağlanan aylık artışı, ek gösterge, eğitim ve öğretim veya sicil yoluyla derece ve kademe intibakından yararlanabilecekler. Bu durumda olan uzman erbaş sayısının 2900 kişi olduğu belirtildi.

Uzman erbaş intibak zammı nasıl hesaplanacak?

Hak sahibi kişilerin kanunun yayımlanacağı tarihten itibaren 90 gün içinde başvurmaları halinde intibakları yapılacak. Lise ve dengi okul mezunu olup aylıkları yeniden hesaplanacak olanlardan, devlet memuru olarak görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları, memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplanacak. Emekli aylıklarından 12 eşit taksitte kesilecek.

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