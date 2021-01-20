Uzman erbaş alımları başladı mı? Jandarma uzman erbaş başvuruları ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev almak için 5 bin personel alımı yapılacağı açıklanı. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı şartlarının da yer aldığı başvuru kılavuzu yayınladı. Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alım ilanına göre, 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5 bin Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecektir. açıklaması yapıldı.

Jandarma uzman erbaş başvuruları nasıl yapılacak?

Jandarma uzman erbaş için .aşvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ''Personel / öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir. Başvurular; 21 Ocak 2021 günü başlayıp, 31 Ocak 2021 günü saat 23.59'da sona erecektir. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için, sayfanın sol tarafındaki menü içeriğinde bulunan "Profil Bilgileri" bölümünden yapılacaktır.

Jandarma uzman erbaş başvuruları ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı 5.000 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları 21-31 Ocak tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden alınacak.

Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler?

Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisan mezunlarının P3, Ön lisans mezunlarının P93, Lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)

İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunun 4’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır. Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir. Temin edilecek tüm branşlardaki uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diğer branşlarda (emniyet ve asayiş/komando) görev icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir.

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