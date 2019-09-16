Uzman erbaş alımları 2019 uzman erbaş alımı başvuru ve şartları

Uzman erbaş alımları ne zaman? sorusu İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş olmak isteyenler tarafından merakla araştırılmakta. Sahil Güvenlik Komutanlığı son dakika personel alım duyurusunda farklı meslek gruplarında 250 uzman erbaş alımının yapılacağını açıkladı. Peki uzman erbaş alımları son dakika başvuruları başladı mı? Uzman erbaş alımları 2019 ne zaman? Uzman erbaş başvuru nasıl ve ne zaman yapılacak? Uzman erbaş şartları neler? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı 2019, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2019 başladı mı? İşte sahil güvenlik başvuru yapma nasıl olacak? sorusuna ilişkin haberin detayları. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere uzman erbaş alımı yapacağını ilan etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019/3 kapsamında 240 uzman erbaş alımı yapacğaını ilan etti. Bu kapsamda, 90 Motorcu, 30 İkmal ( Aşçı ), 80 Şoför, 20 Kurbağa Adam ve 20 Dalıcı Belgeli Kurbağa Adam alımı yapılacağı ilan edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak şartları aranacaktır. Ayrıca özel olarak ise aşağıdaki nitelikler aranacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 240 uzman erbaş alımı için adaylar başvurularına 19 Eylül 2019 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda sadece yukarıdaki nitelikleri taşıyan adaylar başvuru yapabilecek olup başvurular, sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.