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Gündem Uzman Çavuş'un kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı
Gündem

Uzman Çavuş'un kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 17:03:00 -
Uzman Çavuş'un kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1 uzman çavuş ölü, 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştı kazada 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Havza-Vezirköprü yolunda meydana gelen kazada, Ender Tütüncü (42) idaresindeki 38 BA 251 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez'in (25) kullandığı 05 FR 545 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan çıkarak savrulan otomobillerden biri karayolunda seyir halinde olan Aslan Bilen'in(43) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye amirliğine bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Kazada, her 2 sürücünün yanı sıra otomobillerdeki Fatma Betül Tütüncü (41), Berk Tütüncü (8), Beren Tütüncü (13), Aslan Bilen (43), Kübra Eğilmez (22) ve 4 aylık bebek Aplarslan Eğilmez yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılırken ağır yaralanan sürücü Ayhan Eğilmez sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayhan Eğilmez'in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı, tatil izni için memleketi Havza'ya geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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