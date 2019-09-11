Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti Şanlıurfa’da uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Uzman Çavuş Ozan Can Erdem (25), 21 GK 103 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole savruldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Erdem’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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