Uzm. Dr. Özgür İnce bilgilendirdi: Milyonlarca vatandaşı tedirgin etti! Alerjik hastalıklar nasıl tedavi edilir?

Konuya ilişkin Dr. Özgür İnce şu ifadelere yer verdi:

ALERJİ NEDİR? Alerji; maddelerin immun sistemi uyarması ve buna karşı aşırı cevap oluşturulmasıyla karakterize kimyasal reaksyonlar zinciridir. ALERJİ NEDEN OLUR? Alerjik hastalıkların sebepleri genetik faktörler ve çevresel faktörlerdir...Herhangi bir alerjen maddeyle kişinin immun sistemi karşılaşıp ona karşı antikor oluşturur ve bu hafızaya alınır, daha sonra aynı madde temasında alerjik reaksiyon tetiklenir. Doğal maddelerle oluşabileceği gibi, sentetik (ilaçların) maddeler ve kimyasal maddelerle de oluşabilmektedir. ALERJİ GİDEREK ARTIYOR MU? Artış görülüyor. Bunun en önemli sebepleri arasında doğal yaşamın sentetikleşiyor olması, hazır beslenme, katkı maddelerinin ve zirai ilaçların fazla ve yanlış kullanımı, obezite, bilinçsiz ve gereksiz ilaç kullanma, sedanter (hareketsiz,sporsuz) yaşam, sayılabilir.

ALERJİ ENGELLENEBİLİR Mİ? Önlem almak mümkün; henüz genetik faktörlere müdahale yapamasak da çevresel faktörleri düzelterek önlem ve hatta tedavi mümkün olabilmektedir... Doğal yiyecekler, katkısız beslenme,hareket, barsak florasını temiz tutmak, gereksiz antibiyotik, ağrı kesici vs kullanmamakta bahsedilebilir.

ALERJİ VÜCUTTA NELERE SEBEP OLUR? Belirtiler ciltte kızarma ve kaşıntılar , kronik kuru öksürük, sürekli geniz akıntısı, hapşırık atakları, toz ve koku hassasiyeti, belirli madde temasında başlayan nefes darlığı, hırıltılı, solunum , epiglot ve larenks (gırtlak) ödemine bağlı nefes yolu kapanmasına kadar değişen semptomlar görülebilir. Bazen kronik ve sebepsiz yorgunluk, hazım problemleri ile dahi karşımıza çıkmaktadır. Çocuk yaş grubunda büyüme gelişme geriliği de yapabilir... ALERJİK HASTALIKLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR? Tedavide öncelikle alerji yapan sebebin tespiti ve uzak durmak esastır. Yine sebep olan sentetik yaşamdan uzaklaşmak, katkısız ürünlerle beslenmek, düzenli yaşam önemlidir. Bunlara rağmen sorun devam ediyorsa hekim kontrolünde ilaç tedavileri, alerjen madde biliniyorsa desentizizasyon (aşı) tedavileri, immunoterapiler ve hatta biorezonans (ses frekansı) tedavileri mümkündür...