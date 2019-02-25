Uzm. Dr. Banu Çağlar: “Aşırı terlemeye dikkat”

Yaz-kış terlemenin önemli hastalıklar nedeniyle oluştuğunu ifade eden Uzm. Dr. Banu Çağlar, “Aşırı terleme, herhangi bir sağlık sorununa yani ikincil bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmışsa, altta yatan nedenin ve hastalığın tedavisi sağlanmalıdır” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Banu Çağlar, aşırı terleme tedavileri hakkında bilgi verdi. Aşırı terlemenin, yalnızca yaz günlerinde değil tüm yıl boyunca görülebilen bir sorun olduğunu söyleyen Çağlar, vücudun tamamında ortaya çıkabilen terlemenin önemli hastalık nedeniyle oluşabileceğini belirtti. Çağlar, “Enfeksiyonlar, endokrinolojik hastalıklar, nörolojik hastalıklar, kanser durumları, ilaç kullanımları gibi çeşitli faktörlerin yol açabileceği aşırı terleme sorunu, genetik geçiş özelliğine de sahiptir. Lokal aşırı terleme de sıklıkla aileseldir. Terleme ender de olsa nörolojik hastalıklar sonrasında gelişebilir” dedi.

Tedavi seçenekleri

Terlemeyle ilgili tedavi seçeneklerini ele alan Çağlar şöyle konuştu:

“Aşırı terleme, herhangi bir sağlık sorununa yani ikincil bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmışsa, altta yatan nedenin ve hastalığın tedavisi sağlanmalıdır. Ailesel kaynaklı ve buna eşlik eden başka hastalığın görülmediği durumlarda uygulanan tedavi; topikal yani krem ve jel uygulamaları, iyontoforez, botoks ve cerrahi yöntemlerden oluşmaktadır. Lokal aşırı terlemelerde öncelikle krem-jel tedavilere başvurulur. Alüminyum tuzları içeren kremler, el ve ayak aşırı terlemelerinde, roll-onlar ise koltuk altında kullanılabilir. Bu seçenekler, uygulanan alanda nemlilik olması durumunda tahrişe yol açabileceğinden, kuru alana ve gece tercih edilmeleri önerilir. Sabah, uygulanan bölge yıkanmalıdır. Başlangıçta her gece uygulama yapılırken, tedaviye yanıt alındıktan sonra uygulama sıklığı kademeli olarak azaltılır.”

İyontoforez tedavisi etkili olabilir

İyontoforez tedavisinin, el içi ve ayak tabanı aşırı terlemelerinde kullanılan etkinliği oldukça yüksek bir tedavi şekli olduğunu kaydeden Çağlar şu ifadeleri kullandı:

“Terleme olan bölge, çok hafif elektrik akımı verilen içi su dolu özel cihazlar içerisinde belirli sürelerde bekletilmektedir. İşlem sırasında hafif karıncalanma hissi ve kaşıntı olabilir. Tedavi sonrasında ise nadiren uygulama yapılan alanlarda kızarıklık, şişlik ve küçük su toplamaları meydana gelebilir. Tedavi öncelikle hastanede, sonrasında ise uygulamaya, ev tipi cihazlarla ev ortamında devam edilebilir. Gebelerde, kalp pili olanlarda ve ortopedik protezi olanlar bu seçeneğin tercih edilmeyeceği hasta grubudur.”

Çözüm odaklı botoks uygulamaları

Botoks uygulamalarının özellikle koltuk altı ve avuç içi aşırı terlemesinde tercih edildiğini dile getiren Çağlar, tedavi şeklini şöyle anlattı:

“İşlemin uygulanacağı alan anestezi içeren kremler ile uyuşturulur ve sonrasında botoks, enjeksiyon şeklinde uygulanır. Oldukça etkili olan bu yöntemin 6 ay aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir. Bu tedavilerin dışında cerrahi yöntemlere de başvurulabilir. Cerrahi yöntemlerin başarı oranları çok yüksektir ancak cerrahi sonrası tedavinin uygulandığı alanlar dışındaki bölgelerde ortaya çıkabilen terleme artışından dolayı diğer tedavilere yanıtsız ve şiddetli aşırı terlemesi olan kişilerde tercih edilmelidir.”