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Gündem Uzlaşma sağlanamadı! Mahkeme Selda Bağcan kararını verdi
Gündem

Uzlaşma sağlanamadı! Mahkeme Selda Bağcan kararını verdi

Besteci Tunay Bozyiğit’in Hayat adlı eserini izinsiz kullandığı için yargılanan Selda Bağcan’a, mahkeme “Uzlaşın” teklifinde bulundu. Bozyiğit’in 25 bin TL talebini çok bulan Bağcan, 10 bin lira teklif edince uzlaşma sağlanamadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 08:20:00 -
Uzlaşma sağlanamadı! Mahkeme Selda Bağcan kararını verdi

Sanatçı Selda Bağcan, Tunay Bozyiğit'e ait Hayat isimli eseri izinsiz olarak çıkardığı albümünde Düşen Hep Yerde mi Kalır ismiyle okudu. Eser sahibi Bozyiğit, şarkıya klip de çeken Bağcan'dan şikayetçi oldu. Bu gelişme üzerine Bağcan hakkında manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniden yargılanacak

Mahkeme suçun uzlaşmaya tabi olduğunu ifade ederek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bozyiğit 25 bin lira karşılığında uzlaşabileceğini ifade etti. Fiyatı fazla bulan Bağcan, 18 bin lira verebileceğini iletti. Teklif kabul edildi ama Bağcan, bu fiyatı da yüksek bulup 10 bin lira verebileceğini söyledi. Bozyiğit kabul etmedi. Sanatçı yeniden yargılanacak.

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Yorumlar

Deli İbo

Kul hakkı yiyenlere yuh yuh. Hicv ile şarkı söylerken hitap biz inanan sağcılara, ama gerçek ve indiragandi yapmak için çalmak Selda ve solcuların icraatı. Gerçi film hep bu, filmin adıda hayaller ve gerçek.
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Erdal

Chp cenahinin huyudur eserin üzerine konmak. Kendisi de 10 tl teklif ettiğine göre kabul ediyor izinsiz kullandığını. Yazık.
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