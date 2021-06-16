Uzlaşma sağlanamadı! Mahkeme Selda Bağcan kararını verdi

Sanatçı Selda Bağcan, Tunay Bozyiğit'e ait Hayat isimli eseri izinsiz olarak çıkardığı albümünde Düşen Hep Yerde mi Kalır ismiyle okudu. Eser sahibi Bozyiğit, şarkıya klip de çeken Bağcan'dan şikayetçi oldu. Bu gelişme üzerine Bağcan hakkında manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniden yargılanacak

Mahkeme suçun uzlaşmaya tabi olduğunu ifade ederek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bozyiğit 25 bin lira karşılığında uzlaşabileceğini ifade etti. Fiyatı fazla bulan Bağcan, 18 bin lira verebileceğini iletti. Teklif kabul edildi ama Bağcan, bu fiyatı da yüksek bulup 10 bin lira verebileceğini söyledi. Bozyiğit kabul etmedi. Sanatçı yeniden yargılanacak.