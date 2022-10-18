Üzerlerinde çıkanlar şaşırttı: Malatya’da 'torbacı' operasyonu

Yapılan operasyonda, 21 adet silah, çok sayıda mermi, 1 kilo 517 gram uyuşturucu madde ile 63 adet ecstacy hap ile 16 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı 3 farklı çalışma hakkında açıklamada bulundu.

İkamet, üst ve araçlarda yapılan aramada; 1 kilogram 514 gram metamfetamin maddesi, 6 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet pompalı tüfek, 1 adet tam otomatik silah, 63 adet ecstacy hap, 3,43 gram esrar maddesi, 16 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi ve 161 adet merminin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, A.B, İ.K, O.K, C.A, S.İ. ve M.Ü. isimli 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. (İLKHA)