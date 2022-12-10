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Gündem Üzerine kale direği devrilmişti! Acı haber geldi
Gündem

Üzerine kale direği devrilmişti! Acı haber geldi

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 12:06:00 - 2022-12-10 12:12:33
Üzerine kale direği devrilmişti! Acı haber geldi

Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.

 

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