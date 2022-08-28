Üzerine heykel düştü! Küçük çocuk yaşamını yitirdi
Almanya’daki bir otelde üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Almanya’nın Münih kentindeki bir otelde üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Münih polisinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelin avlusundaki 200 kilogram ağırlığındaki heykel, ebeveynleriyle tatil yapan 7 yaşındaki İtalyan kız çocuğunun üzerine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.