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Gündem Üzerine füze gelen Mehmetçik'in sözleri olay oldu! Dünyada böyle asker yok
Gündem

Üzerine füze gelen Mehmetçik'in sözleri olay oldu! Dünyada böyle asker yok

Suriye'de teröristlerin füzeli saldırısına uğrayan Türk askerinin üzerine füze gelirkenki korkusuz tavırları gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:26:00 -

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgenin mutlak gücü haline gelmeye başladı.

Bölgede zaman zaman sızma girişimleri olsa da anında gerekeni yapan Mehmetçik'in geçtiğimiz yıl girdiği bir çatışmadan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, teröristleri bombardıman altına alan Türk askerlerinin üzerine füze atılıyor.

Bu sırada askerlerimizin sakinliği görüntülerin en dikkat çekici kısmı.

"Kaçmayın, sakin olun"

Füzenin atıldığını fark eden askerlere komutanın talimatı net: "Kaçmayın, sakin olun."

Füzenin araca isabet etmesinin ardından askerlerimiz teröristlerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

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Yorumlar

Osmanlı

Hey Maşallah , Arslan parçaları ALLAH cc kahramanlarımızı korusun.
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