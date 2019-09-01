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Üzerine ağaç dalı düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Karabük’ün Yenice ilçesinde, kesim sırasında üzerine ağaç dalı düşen orman işçisi hayatını kaybetti.

01 Eylül 2019 Pazar 16:55
Üzerine ağaç dalı düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Karabük’ün Yenice ilçesinde, kesim sırasında üzerine ağaç dalı düşen orman işçisi hayatını kaybetti.


Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait Şimdirdere bölgesinde çalışan Hüsnü Ören (44) isimli orman işçisinin üzerine, kesim yapıldığı sırada ağacın dalı düştü. Orman işçisi yere yığılırken, Ören’in beraber çalıştığı diğer işçiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüsnü Ören’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay üzerine cumhuriyet savcısı inceleme çalışması başlattı. Ören’in cansız bedeni incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:55
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