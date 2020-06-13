Üzerinde patlayıcıyla yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Aynel Arap’tan (Kobani) 10 kilogram patlayıcı madde geçirmeye çalışan teröristin yakalandığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Aynel Arap’tan (Kobani) 10 kilogram patlayıcı madde geçirmeye çalışan teröristin yakalandığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı.
Bakanı Soylu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Aynel Arap’tan (Kobani) 10 kilogram patlayıcı madde geçirmeye çalışan teröristin yakalandığı anı paylaştı. Bakan Soylu, paylaşımına, “Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..Yine dikkat, yine takip Teşekkürler Türk Polisi” notunu düştü.