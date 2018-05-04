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Üzerinde İbranice yazılı 3 tarihi eser yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araçta yaptıkları aramada İbranice yazılı 3 adet kitap ele geçirdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:13
Üzerinde İbranice yazılı 3 tarihi eser yakalandı

Akyazı ilçesi otoban gişelerinde şüpheli bir sürücü, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan T.D. ve A.İ.D. isimli şahısların kimlik kontrolünü yapan jandarma ekipleri detaylı arama yapmak için araç ve şahısları Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Araçta yapılan aramada 2 adet 15 sayfadan oluşan üzerinde İbranice yazı ve semboller bulunan kurşun levhalı kitap, bir adet 22 sayfadan oluşan üzerinde İbranice yazı ve semboller bulunan deri kitap ele geçirildi. 

Ele geçirilen eserler Sakarya Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, iki şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:13
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  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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