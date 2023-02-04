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Gıda Üzeri nar gibi kızaran fırında sütlaç tarifi! Şaşırmayın, işte tam ölçülü, kıvamında fırın sütlaç (Övgü garantili)
Gıda

Üzeri nar gibi kızaran fırında sütlaç tarifi! Şaşırmayın, işte tam ölçülü, kıvamında fırın sütlaç (Övgü garantili)

Fırın sütlaç hayatımızın vazgeçilmez tatlısı diyebiliriz. Herkesin çok sevdiği için ayda birkaç kez mutlaka yapılan o tarif. İlk zamanlar şekerini kıvamını tam tutturamazken deneme yanılma yöntemiyle yapanlar işte artık şaşmaz bir tarif veriyoruz. Misafirlerinize yapın: yapıp kaseler bitesiye kadar her kaşıkta övgü alacak...

Yeniakit Publisher
2023-02-04 22:02:00 - 2023-02-04 22:07:26
Üzeri nar gibi kızaran fırında sütlaç tarifi! Şaşırmayın, işte tam ölçülü, kıvamında fırın sütlaç (Övgü garantili)

Tam Kıvamında Fırın Sütlaç (Övgü Garantili Şaşmaz Tarif) Tarifi İçin Malzemeler

Yarım su bardağı pirinç
1 lt süt
1 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı nişasta (Silme olsun tepeleme koyarsanız soğuyunca çok sertleşir)
1 yumurta sarısı
1 tane vanilya
3 bardak su (2 bardağı pirinci haşlamak için 1 bardağı da tenceredeki karışıma ekeleyeceksiniz)

Tam Kıvamında Fırın Sütlaç (Övgü Garantili Şaşmaz Tarif) Tarifi Nasıl Yapılır?

Pirinçleri yıkayıp 2 su bardağı su ile küçük bir tencerede kaynatın, yumuşayınca altını kapatın. Yaklaşık 6-7 dk yeterli oluyor. Başka bir tencereye vanilya hariç diğer tüm malzemeleri koyup çırpma teliyle iyice çırpın ve tencerenin altını yakıp karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine önceden haşladığımız pirinçleri ekleyip ara sıra karıştırarak 5 dk daha pişirelim. Tencerenin altını kapatıp vanilyayı ekleyip karıştırın. Hazırladığınız sütlacı fırın kaselerine (Ben güveç kullanmayı tercih ediyorum) koyun ve tepsinin içerisine dizin. Tepsinin içine de kaselerin yarısına gelecek kadar su ekleyin ki fırında pişerken sütlaç kendi suyunu kaybedip kurumasın. Fırını 220 dereceye ayarlayıp en üst rafa yerleştirin tepsiyi ve üstleri yanasıya kadar pişirin. Üstü sizce yeterli kızarınca fırından alın. Ve soğuk olarak servis edin. İsterseniz üzerine fındık yada hindistan cevizi de serperek servis edebilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun.

 

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