  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Çorum'da felaket! 'Böylesini görmedim' diyerek anlattı
Vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
BM'den ABD'ye çağrı! Ambargoyu kaldır
Teknoloji Uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen tespit edildi
Teknoloji

Uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen tespit edildi

Astronomlar, yörüngedeki gezegenlerdeki olası uzaylıların, Dünya'daki yaşamı tespit etmek için yeterli konuma sahip yıldız sistemlerinin bir listesini çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 03:42:00 -
Uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen tespit edildi

Araştırmacılar, yaşanabilir 29 gezegenin, Dünya'yı keşfetme doğrultusunda, radyo ve televizyon yayınlarına kulak misafiri olmak için iyi bir konumda olduğunu ve herhangi bir gözlemcinin bir istihbarat edinmesine izin verdiğini tahmin ediyor.

The Guardian'ın haberine göre, bilim insanları uzaylıların, son 5 bin yıl içinde, Güneş'in etrafından geçerken Dünya'yı keşfedebilecekleri 1715 yıldız sistemi belirledi.

Araştırmacıların kendilerine "Başka biri arıyor olsaydı, kimin için uzaylı olurduk?" sorusunu yönelttiğini belirten, Cornell Üniversitesi'nden astronomi profesörü Lisa Kaltenegger “Gezegenleri bulmamızın bir yolu, ev sahibi yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleridir” dedi.

NASA'nın bu yıl piyasaya sürüleceği James Webb Uzay Teleskobu atmosferlerinin bileşimini analiz ederek başka gezegenler üzerinde yaşam belirtileri arayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay