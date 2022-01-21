Uzayda stüdyo kuracaklar

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, SEE, 2024'te ticari Axiom Space tarafından üretilecek ve geçici olarak Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) eklenecek bir stüdyoda, mikro yer çekimi ortamında faaliyet gösterecek bir görsel eğlence modülünü piyasaya sürmeye hazırlandığını belirtti.

Aktör Tom Cruise'un yakında çıkacak uzay filminin ortak yapımcılığını da üstlenen şirketin kurucu ortakları Elena ve Dmitry Lesnevsky'nin, söz konusu projeye fon oluşturmak için yatırımcılar ve ticari ortaklarla görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Haberde, şirket kurucularının projeyle ilgili, "Yeni bir yaratıcılık dünyasını ortaya çıkaracak yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir ev sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Devrim niteliğindeki tesisin faaliyete geçmesiyle, SEE-1 firmasının bir ilki başarmasının yanında, küresel eğlence endüstrisinin yeni mecrada oluşturacağı 2 trilyon dolarlık bütçeyle alçak yörüngedeki uzay endüstrisinin genişlemesine ve kalitesinin artmasına da katkı sağlayacağı vurgulandı.