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Teknoloji Uzayda gizemli boşluk keşfedildi
Teknoloji

Uzayda gizemli boşluk keşfedildi

Bilim insanları Perseus ve Taurus takım yıldızlarının arasında devasa bir boşluk bulduklarını fakat bunun neden oluştuğunu anlayamadıklarını açıkladılar.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 00:07:00 -
Uzayda gizemli boşluk keşfedildi

Bilim insanları, uzayda gizemli dev bir boşluk tespit ettiklerini duyurdu.

Yalnızca iki teori var

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmayı yöneten Harvard üniversitesi Astrofizik Merkezi'nde (CfA) Teori ve Hesaplama Enstitüsü'nden (ITC) araştırmacı Shmuel Bialy, “Bu dev balonun yüzeyinde yüzlerce yıldız bulunuyor. Oluşumuna ilişkin iki teorimiz var. Boşluğun merkezinde bir süpernova patlamış ve gazları dışarı doğru iterek şimdi 'Perseus-Taurus Süper Kabuğu' dediğimiz yapıyı oluşturmuş olabilir. Ya da milyonlarca yıl boyunca meydana gelen onlarca süpernova onu zaman içinde oluşturmuş olabilir” dedi.

Bununla birlikte bilim insanları, Perseus ve Taurus moleküler bulutlarının aslında uzayda ayrı yapılar olmadığını düşünüyor. İki yıldız takımının da bir süpernova patlamasından sonra aynı şok dalgasından oluşmuş olabileceğine inanıyorlar.

Araştırmacılar, dev boşluğu takım yıldızlarının yakınlardaki moleküler bulutların şekil ve boyutlarının 3 boyutlu haritalarını analiz ederken buldu. Araştırmada Avrupa Uzay Ajansı’naı (ESA) bağlı Gaia gözlemevinden alınan veriler kullanıldı.

3 boyutlu olarak tarandı

Dr. Bialy, oluşturulan haritanın bilim dünyası için büyük bir gelişme olduğunu belirterek, “Moleküler bulutların ilk kez 3 boyutlu olarak haritandırıldı. Bu bulutları onlarca yıl boyunca gözlemledik. Ancak gerçek şekillerini, derinliklerini veya kalınlıklarını asla bilemedik. Bulutların ne kadar uzakta olduğundan da emin değildik" dedi.

Çalışmanın diğer yazarlarından Catherine Zucker ise “Artık sadece yüzde 1 belirsizlikle moleküler bulutların nerede bulunduğunu biliyoruz. Bu şekilde devasa boşluğu ortaya çıkarabildik” değerlendirmesinde bulundu.

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