  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi
Uzayda biber yetiştirdiler
Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda köylü hayatını kaybetti
MSB'den Azerbaycan açıklaması
Teknoloji Uzayda biber yetiştirdiler
Teknoloji

Uzayda biber yetiştirdiler

ABD’li NASA astronotu Megan McArthur, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ektiği biberler çiçek açtı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 21:55:00 -
Uzayda biber yetiştirdiler

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan NASA astronotu Megan McArthur, istasyonda yetiştirdikleri Şili biber fidelerinin çiçeklendiğini ve bir hafta sonra küçük biberleri görmeyi beklediklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

McArthur, uzay istasyonundan fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajında "Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonunun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.

Deneyde New Mexico Hatch Green Şili biberi kullanıldı

NASA tarafından Gelişmiş Bitki Yaşam alanında yürütülen ve 2022 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi.

NASA, uzayda miktoyerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçilme sebebini şu şekilde ifade etti:

Bir C vitamini kaynağı olan biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesi daha uzun sürdüğü için olası birçok uzay ürününe göre daha zor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay