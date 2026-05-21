Uzayda ABD tekeli sarsılıyor: Ay yarışında Çin şoku!

NASA yöneticisi Jared Isaacman’a göre 2027 yılında Ay’ın etrafında tur atacak olan sonraki astronotlar Amerikan değil, Çinli (taykonot) olabilir. Bu tahmin, ABD’nin yıllardır süren "Ay’ın tek hâkimi" imajını sarsacak cinsten.

Bugüne kadar Ay’ın çevresine insan gönderebilen tek güç ABD’ydi. 1968 ile 1972 arasındaki efsanevi Apollo görevlerinden, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan Artemis 2’ye kadar bu alandaki tüm koltuklar Amerikalılara (ve Artemis 2’deki bir Kanadalıya) aitti.

Ancak Isaacman, bu durumun yakında değişmek üzere olduğunu düşünüyor. Çin, resmî olarak 2027 için böyle bir insanlı Ay uçuşu planını açıkça ilan etmemiş olsa da bu konuya dair oldukça dedikodu var. Söylentilere göre Pekin, 2030’a kadar Ay’a insan indirme hedefinin bir provası olarak bu fırlatmayı çoktan ajandasına eklemiş durumda.

NASA PLANLARINI DEĞİŞTİREBİLİR

Çin’in ensesindeki nefesini hisseden Isaacman, Artemis programında radikal değişikliklere gidileceğini söylüyor.

Asıl plan, Artemis 3 göreviyle 2028’de doğrudan Ay’a iniş yapmaktı ancak yeni stratejiyle birlikte takvim öne çekildi ve rota değişti:

2027: Artemis 3, Ay yerine Alçak Dünya Yörüngesi'nde test uçuşu yapacak.

2028: Artemis 4 ile doğrudan Ay'a iniş denenecek.

Daha da dikkat çekici olanı, NASA’nın bütçe ve odak noktasını tamamen bu yarışa kaydırması. Ay’ın yörüngesinde kurulması planlanan "Gateway" istasyonu projesi, kaynakların tamamen bir Ay üssüne aktarılması amacıyla askıya alınmış durumda. Yani NASA, "yolda durup istasyon kurmakla vakit kaybetmeyelim, doğrudan toprağa ayak basalım" moduna geçmiş görünüyor.