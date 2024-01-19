Uzaya yolculuk ne zaman tamamlanacak?
Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu aracın, 20 Ocak saat 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı.
Florida'da başarıyla gerçekleşen ateşleme anı büyük heyecana sebep oldu.
Mürettebatı taşıyan aracın 1,5 gün boyunca seyahatine devam etmesi bekleniyor.
Mürettebatı taşıyan araç, 20 Ocak saat 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş olacak.
Aktüel
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İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kimdir, nereli, uzayda kaç gün kalacak tarihi belli oldu mu?