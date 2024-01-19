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Gündem Uzaya yolculuk ne zaman tamamlanacak?
Gündem

Uzaya yolculuk ne zaman tamamlanacak?

Yeniakit Publisher
2024-01-19 01:01:00 - 2024-01-19 01:07:17
Uzaya yolculuk ne zaman tamamlanacak?

Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu aracın, 20 Ocak saat 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı.

Florida'da başarıyla gerçekleşen ateşleme anı büyük heyecana sebep oldu.

Mürettebatı taşıyan aracın 1,5 gün boyunca seyahatine devam etmesi bekleniyor.

Mürettebatı taşıyan araç, 20 Ocak saat 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş olacak.

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