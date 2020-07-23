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Dünya

Uzaya ne gönderdiler? Sok suçlama! 'Derhal durdurun'

İngiltere, Rusya'nın uydu testlerinde uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne gönderdiği suçlamasında bulunarak, Rusya'ya testleri derhal durdurma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 20:15:00 -
Uzaya ne gönderdiler? Sok suçlama! 'Derhal durdurun'

İngiltere, Rusya'nın uydu testlerinde uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne gönderdiği suçlamasında bulunarak, Rusya'ya testleri derhal durdurma çağrısı yaptı.

İngiliz Sky News'in haberinde, İngiltere ve Amerika'nın, Rusya'nın uydu denemelerinden derin endişe duyduğu bildirildi.

İngiltere Uzay Ajansı Müdürü Harvey Smith, Rusya'nın uydu testlerinde silah özelliklerine sahip bir nesneyi uzaya fırlattığını öne sürerek, Rusya'ya "sorumsuz" davranışları derhal terketmesi ikazı yaptı.

Bu tür eylemlerin, uzayın barışçıl kullanımına zarar vereceğini belirten Smith, silah niteliği taşıyan uydu çalışmalarının uzay sistemleri için tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, Rusya'yı uzay çalışmalarında İngiltere ve ortaklarıyla yapıcı işbirliğine davet etti.

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