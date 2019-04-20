Uzaya çıkmanıza gerek yok! 13 günde fit olmanın yolu astronot diyetinden geçiyor
Gitmek bilmeyen kilolarınızdan kurtulmanın en iyi yöntemini açıklıyoruz…20 Nisan 2019 Cumartesi 15:58
Gitmek bilmeyen kilolularınız mı var? Onlarca kiloyu verdiniz ancak son 3-4 kilo halen sizinle mi? Böyle bir durum yaşıyorsanız; astronotların uyguladığı diyeti yapmanızı tavsiye ederiz. Peki, nedir bu astronot diyeti?
Kadın astronotların tercihi
Bu diyeti genellikle kadın astronotlar uyguluyor. Protein ağırlıklı bir beslenme tablosuyla hem kaslara zarar vermiyorsunuz hem de arzu ettiğiniz kiloya kısa sürede ulaşıyorsunuz.
Hayatınızdan çıkarmanız gerekenler:
- Ekmek
- Mısır gevreği
- İşlenmiş et
- Tuz
- Şeker
- Nişastalı sebzeler
- Pirinç ve makarna
- Meyve suları
Beslenme listenize eklemeniz gerekenler:
- Yumurta
- Balık
- Tavuk
- Kırmızı et
- Brokoli
- Karnalar
- Kabak
- Peynir
Su çok önemli
Astronot diyetinin işe yaraması için her gün mutlaka en az iki litre su tüketilmesi gerekiyor.
İşte, örnek beslenme listesi:
Kahvaltı
1. Örnek: İki adet haşlanmış yumurta, şekersiz bir fincan çay
2. Örnek: İki adet yumurtadan hazırlanan domatesli omlet, şekersiz bir fincan çay
3. Örnek: Bir dilim kepekli kızarmış ekmek, şekersiz bir fincan çay
Öğle yemeği
1. Örnek: Haşlanmış tavuk, domatesli-yeşillikli salata
2. Örnek: Izgara balık, bol yeşillikli salata
3. Örnek: Buharda brokoli ve havuç
Ara öğün
1. Örnek: Bitki çayı
2. Örnek: Kefir
Akşam yemeği
1. Örnek: Izgara biftek, bol yeşillikli salata
2. Örnek: Meyveli yoğurt
3. Örnek: 2 adet haşlanmış yumurta
NOT: Böylesi zorlu bir diyeti uygulamadan önce mutlaka bir uzmanla görüşmeniz sizin yararınıza olacaktır.
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