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Uzaya çıkmanıza gerek yok! 13 günde fit olmanın yolu astronot diyetinden geçiyor

Gitmek bilmeyen kilolarınızdan kurtulmanın en iyi yöntemini açıklıyoruz…

20 Nisan 2019 Cumartesi 15:58
Uzaya çıkmanıza gerek yok! 13 günde fit olmanın yolu astronot diyetinden geçiyor

Gitmek bilmeyen kilolularınız mı var? Onlarca kiloyu verdiniz ancak son 3-4 kilo halen sizinle mi? Böyle bir durum yaşıyorsanız; astronotların uyguladığı diyeti yapmanızı tavsiye ederiz. Peki, nedir bu astronot diyeti?

Kadın astronotların tercihi

Bu diyeti genellikle kadın astronotlar uyguluyor. Protein ağırlıklı bir beslenme tablosuyla hem kaslara zarar vermiyorsunuz hem de arzu ettiğiniz kiloya kısa sürede ulaşıyorsunuz.

Hayatınızdan çıkarmanız gerekenler:

  • Ekmek
  • Mısır gevreği
  • İşlenmiş et
  • Tuz
  • Şeker
  • Nişastalı sebzeler
  • Pirinç ve makarna
  • Meyve suları

Beslenme listenize eklemeniz gerekenler:

  • Yumurta
  • Balık
  • Tavuk
  • Kırmızı et
  • Brokoli
  • Karnalar
  • Kabak
  • Peynir

Su çok önemli

Astronot diyetinin işe yaraması için her gün mutlaka en az iki litre su tüketilmesi gerekiyor.

İşte, örnek beslenme listesi:

Kahvaltı

1. Örnek: İki adet haşlanmış yumurta, şekersiz bir fincan çay

2. Örnek: İki adet yumurtadan hazırlanan domatesli omlet, şekersiz bir fincan çay

3. Örnek: Bir dilim kepekli kızarmış ekmek, şekersiz bir fincan çay 

Öğle yemeği

1. Örnek: Haşlanmış tavuk, domatesli-yeşillikli salata

2. Örnek: Izgara balık, bol yeşillikli salata

3. Örnek: Buharda brokoli ve havuç

Ara öğün

1. Örnek: Bitki çayı

2. Örnek: Kefir

Akşam yemeği

1. Örnek: Izgara biftek, bol yeşillikli salata

2. Örnek: Meyveli yoğurt

3. Örnek: 2 adet haşlanmış yumurta

 

NOT: Böylesi zorlu bir diyeti uygulamadan önce mutlaka bir uzmanla görüşmeniz sizin yararınıza olacaktır.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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