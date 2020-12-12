  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in yörünge altı test uçuşu başarısız oldu
Aktüel

Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in yörünge altı test uçuşu başarısız oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 22:49:11 -
Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in yörünge altı test uçuşu başarısız oldu

ANKARA (AA) - ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galaktik'in yeni yörünge altı mekiği "VSS Unity"nin test uçuşu başarısız oldu.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, mekiğin roket motorunun çalışmaması nedeniyle, taşıyıcı uçak "VMS Eve" tarafından dünyaya geri getirildiği bildirildi.

Açıklamada, taşıyıcı uçağın, yerel saatle 10.24'te şirketin ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasına kurduğu Spaceport America üssünden kalkış yaptığı, ardından 50 bin feet (yaklaşık 15 bin metre) yükseklikte mekiği bırakmaya hazırlanırken, ateşleme sisteminde sorunla karşılaşıldığı belirtildi.

Şirket yetkilileri denemenin ileri tarihte yeni bir motorla tekrarlanacağını ifade etti.

Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a damga vuran olay! Herkes hüngür hüngür ağladı
Medya

Kuruluş Osman'a damga vuran olay! Herkes hüngür hüngür ağladı

ATV ekranında çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Peçenek kızı Targun karakterine hayat vermeye başlayan Zeynep Tu..
Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak
Gündem

Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak

Kargo ve gönderilerin adresi bulamaması ve geri dönmemesi artık tarih oluyor. Adres sistemi baştan aşağıya değişiyor. Artık herkesin 9 hanel..
Uzman isimden çarpıcı uyarı: Koronavirüsü hafif atlatsanız dahi…
Korona Virüs

Uzman isimden çarpıcı uyarı: Koronavirüsü hafif atlatsanız dahi…

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, koronavirüsü hafif atlatan hastalarda da kalıcı hasar olabileceğ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay