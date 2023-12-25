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Teknoloji Uzay turistlerinin kapsülü tanıtıldı! İşte ödeyecekleri rakam
Teknoloji

Uzay turistlerinin kapsülü tanıtıldı! İşte ödeyecekleri rakam

Yeniakit Publisher
2023-12-25 03:45:00 -
Uzay turistlerinin kapsülü tanıtıldı! İşte ödeyecekleri rakam

Space Perspective isimli uzay turizmi firması turistler için kullanılacak olan kapsülü tanıttı. İşte uzay turistlerinin seyahat için ödeyeceği rakam.

Uzay turizmi konusunda çalışan firmaların sayısı artma devam ediyor. Bunlardan birisi olan Space Perspective, kısa bir süre önce turist taşıyacak uzay kapsülünün test versiyonunu tanıttı.

Görünüşe göre uzay turizmi sanıldığı kadar teknolojik bir yolculuk olmayacak, en azından başlangıçta bu durum böyle. Zira mevcut planların çoğu insanları esasında bir balon ile yörüngeye çıkarmayı hedefliyor. Bunlardan birisi olan Space Perspective, kısa bir süre önce turistleri taşıyacak Neptune kapsülünün fiziksel bir test modelini inşa etti.

Test kapsülü hazır

Space Perspective, geliştirdiği sistem ile sekiz ücretli yolcudan (ve bir pilottan) oluşan gruplar 30.480 metre yüksekliğe çıkarmayı planlıyor. Bu yolculuğu yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor. Bu yükseklikte dünyanın eğriliği ve uzayın karanlığı net bir şekilde görülebiliyor. Bunun için yolcular, Spaceship Neptune adı verilen basınçlı bir kapsüle binecek ve bu kapsül de içi hidrojen dolu futbol stadyumu uzunluğundaki SpaceBalloon’un altına asılı duracak. Yüksekliğe ulaşmak iki saat sürecek, ardından iki saat gezinti yapılacak ve ardından iki saatlik iniş yolculuğu olacak.
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Kapsül pelüş koltuklar, içecek barı, canlı yayın yapabilen Wi-Fi iletişim sistemi, 360 derece panoramik pencereler ve güverte altında bir tuvalet ile donatılıyor. Bu eşsiz panoramik görüntü için ise 125 bin dolar (3.6 milyon TL) ödemek gerekecek. Dolayısıyla bu uçuşun dakikası yaklaşık 350 dolar veya yaklaşık 10 bin Türk Lirası.

Neptune'ün henüz tamamlanan test modelinin son derece donanımlı olduğu ve şirketin ticari olarak faaliyete geçtiğinde uçuracağı uçağı temsil ettiği belirtiliyor. Firma şimdi çeşitli testler gerçekleştirecek. Bu uçuşların ilki mürettebatsız olacak, ardından gelecek yılın ilerleyen dönemlerinde mürettebatlı uçuşların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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