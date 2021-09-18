Uzay turistlerinden ilk görüntüler geldi
SpaceX tarafından uzaya gönderilen sivil mürettebattan ilk görüntüler geldi.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması, yörüngeye gönderdiği dört sivilden oluşan mürettebatla birlikte uzay turizminin kapılarını resmen açarken kapsülden ilk fotoğraflar geldi.
3 günlük yolculuk kapsamında "Uzay Turistleri" olarak adlandırılan ekipten ilk görseller paylaşıldı. Fotoğraflar, mürettebatın uzayda bir günü nasıl geçirdiğini gözler önüne serdi.
Dünya'dan 535 kilometre uzaklıkta gerçekleşen bu yolculuğun bitmesine az bir süre kalmışken mürettebat, geminin içinde her şeyin yolunda gittiğini gösterdi.