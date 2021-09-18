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Teknoloji Uzay turistlerinden ilk görüntüler geldi
Teknoloji

Uzay turistlerinden ilk görüntüler geldi

SpaceX tarafından uzaya gönderilen sivil mürettebattan ilk görüntüler geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 08:33:00 -
Uzay turistlerinden ilk görüntüler geldi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması, yörüngeye gönderdiği dört sivilden oluşan mürettebatla birlikte uzay turizminin kapılarını resmen açarken kapsülden ilk fotoğraflar geldi.

3 günlük yolculuk kapsamında "Uzay Turistleri" olarak adlandırılan ekipten ilk görseller paylaşıldı. Fotoğraflar, mürettebatın uzayda bir günü nasıl geçirdiğini gözler önüne serdi.

Dünya'dan 535 kilometre uzaklıkta gerçekleşen bu yolculuğun bitmesine az bir süre kalmışken mürettebat, geminin içinde her şeyin yolunda gittiğini gösterdi.

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Yorumlar

Tarık

Biz de Ay'a önce sert sonra yumuşak inecektik hani ne oldu?
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