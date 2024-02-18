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Dünya Uzay silahı 'paranoyası' devam ediyor! Almanya'ya sıçradı: Çin, Amerika sağ çıkamaz! Dünyada ortalık karıştı!
Dünya

Uzay silahı 'paranoyası' devam ediyor! Almanya'ya sıçradı: Çin, Amerika sağ çıkamaz! Dünyada ortalık karıştı!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 22:54:00 - 2024-02-18 23:01:05
Uzay silahı 'paranoyası' devam ediyor! Almanya'ya sıçradı: Çin, Amerika sağ çıkamaz! Dünyada ortalık karıştı!

Almanya'nın Askeri Uzay Komutanlığı Kumandanı Tümgeneral Michael Traut'un, cuma günü yaptığı açıklamalar Batı ittifakında Rus paranoyasının geldiği boyutları ortaya koydu.

Münih Güvenlik Konferansı'nın bir yan etkinliğinde konuşan Almanya'nın Askeri Uzay Komutanlığı Kumandanı Tümgeneral Michael Traut, Moskova'nın yörüngede bir nükleer silah patlatmasının en kötü senaryoda felaket olacağını söyledi. Geçen perşembe günü ABD Kongre üyelerinin “Rusya'nın bir tür anti-uydu nükleer silahı geliştirdiğinin anlaşıldığı” iddiaları hakkında bilgilendirilmesinin ardından yöneltilen sorular üzerine Alman Tümgeneral, uzayda gelişigüzel nükleer patlama yaratmanın alçak dünya yörüngesi boyunca uyduları kızartan bir elektromanyetik darbe yayacağını” söyledi.

Böyle bir saldırının sonuçlarının “şu anda yörüngede bulunan binlerce uyduyu hurdaya çevirmek ve yoğun enkaz alanları yaratmak” anlamına geleceğini belirten Traut, "Böyle bir eylemden hiç kimse sağ çıkamaz, Çin ya da Rus, Amerikan ya da Avrupalı hiçbir uydu." dedi.

WASHINGTON'DAN YENİ AÇIKLAMA

Hafta içinde yaşanan “Rusya'nın yeni uzay kabiliyetine” yönelik tartışmaların ardından Washington'daki yetkililer, “istihbarata rağmen” uzaydan gelebilecek yakın bir tehdit olmadığını açıkça belirtme gereği duydu. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, "Rusya'nın bu özel kapasitenin peşinde koşması endişe verici fakat kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit söz konusu değil" dedi. Kirby, "İnsanlara saldırmak ya da Dünya'da fiziksel yıkıma neden olmak için kullanılabilecek bir silahtan bahsetmiyoruz." diye ekledi.

Rus yetkililer iddiaları, anti-Rus propagandasının bir parçası ve ABD Kongresi'den “ulusal güvenlik” adı altında daha çok para elde etmeye yönelik bir girişim olarak niteliyor.

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