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Teknoloji

Uzay ligindeyiz!

ABD'li yatırımcı Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 30 Kasım'da Türk uydusu TURKSAT 5A'yı uzaya gönderecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 08:52:00 -

30 Kasım’da TURKSAT'ın ürettiği yeni uydu TURKSAT 5A ABD'li yatırımcı Elon Musk'ın uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından Florida'daki Cape Canaveral Hava Üssü'nden fırlatacak.

Ulaştırma Bakanı müjdeyi duyurdu

Sosyal medyadan müjteyi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiye'mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz" açıklamasında bulundu.

TURKSAT 5A nasıl üretildi?

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, TURKSAT ve TUSAŞ tarafından Türkiye'de geliştirilen bir uydudur. TUSAŞ 'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj , Entegrasyon ve Test biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile işbirliğiyle sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5-B 'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de, Türksat 6-B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydunun fırlatılması 2020 sonunda planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.

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