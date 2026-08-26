Uzay görevleri için şaşırtan gıda teknolojisi! Plastik atıktan kurabiye yaptılar

Uzay yolculuklarında sınırlı kaynaklarla gıda üretmenin yollarını arayan araştırmacılar, dikkat çeken bir teknolojiye imza attı. Plastik ve tarımsal atıkları mikroorganizmalar yardımıyla gıda bileşenlerine dönüştüren sistemle, 3D yazıcıdan vanilyalı kurabiye prototipi çıkarıldı.

Plastik şişe atıkları gıda bileşenine dönüştürülüyor

Geliştirilen yöntemde, tek kullanımlık su ve gazlı içecek şişelerinde yaygın olarak bulunan PET adlı plastik türü kullanılıyor. Araştırmacılar bunun yanında mısır sapı, yaprak ve diğer bitkisel kalıntılar gibi tarımsal atıkları da sürece dahil ediyor. Amaç, normalde çöp olarak görülen bu malzemeleri yeniden kullanılabilir bileşenlere dönüştürmek.

Süreçte mikroplar görev alıyor

Teknolojide plastik ve bitkisel atıklar önce yüksek sıcaklık ve basınç altında su ve oksijenle parçalanıyor. Böylece bu sert malzemeler, mikroorganizmaların işleyebileceği daha küçük bileşiklere ayrılıyor. Daha sonra özel olarak düzenlenen maya türleri, bu bileşikleri protein ve diğer besin öğelerine dönüştürüyor.

3D yazıcıdan vanilyalı kurabiye çıktı

Elde edilen gıda bileşenleri; lif, nişasta ve tatlandırıcılarla bir araya getiriliyor. Karışım daha sonra 3D yazıcıyla yiyecek formuna sokuluyor. Ekip, bu yöntemle vanilya aromalı bir kurabiye prototipi üretmeyi başardı. Ancak kurabiye şu an için tadım testine ya da insan tüketimine uygun bulunmuş değil.

İlk hedef uzay görevleri

Teknolojinin çıkış noktası, uzun süreli uzay görevlerinde astronotlara gıda sağlama ihtiyacı oldu. Ay ya da Mars yolculuklarında Dünya’dan taşınan sınırlı erzak yerine, görev sırasında ortaya çıkan atıkların yeniden gıdaya dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu yöntem, uzay araçlarında hem atık miktarını azaltabilir hem de ek gıda üretimi için yeni bir seçenek sunabilir.

Dünyada da kullanılabilir

Araştırmacılar, teknolojinin yalnızca uzay görevleriyle sınırlı kalmayabileceğini düşünüyor. Denizaltılar, afet bölgeleri ve kaynakların sınırlı olduğu kapalı yaşam alanları bu sistemin kullanılabileceği yerler arasında gösteriliyor. Üretim maliyetinin şu an yüksek olduğu, ancak sürecin geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesiyle maliyetin düşebileceği belirtiliyor.