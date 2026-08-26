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1800 Yıllık Zeugma Mozaiği'nde Tıbbi Keşif!

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IHA Giriş Tarihi:

1800 Yıllık Zeugma Mozaiği'nde Tıbbi Keşif!

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki yaklaşık 1800 yıllık Roma mozaiğinde dikkat çeken bir ayak tasviri, tıp literatürüne taşındı. Prof. Dr. Sedat Işıkay, figürün ayağındaki duruşun olası ekinus tipi deformiteyi işaret edebileceğini belirlerken, çalışma uluslararası bir dergide yayımlandı. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Işıkay, müzede sergilenen Telete-Dört Mevsim Mozaiği'nde yer alan bir figürün ayağındaki sıra dışı duruşu fark ederek bilimsel inceleme başlattı. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 1800 yıllık Roma mozaiği, bu kez sanatsal değeriyle değil, içerdiği olası tıbbi ayrıntıyla dikkat çekti. Mozaiğin bir figüründe görülen aşağı doğru yönelmiş ayak pozisyonunun, modern tıpta "ekinus tipi ayak deformitesi" olarak tanımlanan durumu düşündürebileceği değerlendirildi.

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Foto - 1800 Yıllık Zeugma Mozaiği'nde Tıbbi Keşif!

Çıplak gözle fark edilmeyen ayrıntıyı tıbbi bakış açısıyla inceledi Dünyaca ünlü Çingene Kızı Mozaiği'nin de sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret eden Prof. Dr. Sedat Işıkay, müzenin ikinci katında bulunan Telete-Dört Mevsim Mozaiği'ndeki figürlerden birinin ayağındaki anatomik görünüme dikkat çekti. Roma dönemine, MS 2-3. yüzyıla tarihlenen mozaikte Dionysos'un kızı Telete, dört mevsimin alegorik tasvirleriyle birlikte betimlenirken, figürlerden birinin ayağının normal anatomik duruştan farklı şekilde aşağı doğru yöneldiği görüldü. Tıbbi açıdan incelenen görüntünün, özellikle ayak bileğinin aşağı doğru bükülmesiyle karakterize edilen "ekinus" tipi bir deformiteyi düşündürebileceği değerlendirildi.

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Foto - 1800 Yıllık Zeugma Mozaiği'nde Tıbbi Keşif!

"Kesin olarak çarpık ayak tanısı koyamayız" Prof. Dr. Sedat Işıkay, değerlendirmesinde önemli bir bilimsel sınıra da dikkat çekti. Yaklaşık 1800 yıllık bir sanat eserindeki tasvir üzerinden kesin bir hastalık tanısı konulamayacağı belirtilirken, mozaiğin günümüze ulaşan kısmının ayağın tüm anatomik özelliklerini değerlendirmek için yeterli olmadığı ifade edildi. Karşı ayağın yeterince korunmamış olması, anatomik yapıların tamamının görülememesi ve Roma sanatında figürlerin estetik veya sembolik amaçlarla farklı biçimlerde tasvir edilmiş olabilmesi nedeniyle bulgunun kesin bir "çarpık ayak" tanısı olarak değil, "olası ekinus tipi ayak deformitesi" şeklinde değerlendirilmesinin daha doğru olduğu belirtildi.

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Foto - 1800 Yıllık Zeugma Mozaiği'nde Tıbbi Keşif!

1800 yıl önceki sanat eserinden modern tıbba uzanan dikkat çekici ayrıntı Prof. Dr. Sedat Işıkay'ın yaptığı literatür değerlendirmesinin ardından hazırlanan bilimsel çalışma, uluslararası çocuk ortopedisi dergisi Journal of Pediatric Orthopaedics B tarafından yayımlanmak üzere kabul edildi. Böylece Zeugma'da yaklaşık 1800 yıl önce yapılmış bir Roma mozaiği, yalnızca sanat ve arkeoloji açısından değil, tıp tarihine ilişkin olası bir gözlem açısından da bilimsel literatüre taşınmış oldu. Çalışmanın yayımlandığı Journal of Pediatric Orthopaedics B, çocuk ortopedisi alanındaki bilimsel yayınları takip etmek isteyen okuyucular için çalışmanın akademik kaynağına ulaşılabilecek dergidir.

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Foto - 1800 Yıllık Zeugma Mozaiği'nde Tıbbi Keşif!

Antik sanat eserleri geçmiş hastalıkların izlerini taşıyabiliyor Prof. Dr. Sedat Işıkay, "Tıp ve sanat tarihinin kesiştiği bu tür çalışmalar, geçmiş toplumlarda hastalıkların ve fiziksel farklılıkların nasıl algılandığı ve sanat eserlerine nasıl yansıdığı konusunda önemli ipuçları sağlayabiliyor. Tarih boyunca yapılan resim, heykel ve mozaiklerde çeşitli kas-iskelet sistemi hastalıklarını veya fiziksel farklılıkları düşündüren tasvirler bilimsel araştırmalara konu olurken, uzmanlar bu eserlerin modern bir tıbbi görüntüleme yöntemi gibi değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Zeugma'daki mozaik de bu açıdan dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Eserdeki ayak görüntüsünün kesin bir hastalık tanısı koydurmadığı, ancak modern tıp açısından anlamlandırılabilecek anatomik bir ayrıntıyı koruduğu değerlendiriliyor" dedi.

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Foto - 1800 Yıllık Zeugma Mozaiği'nde Tıbbi Keşif!

"Binlerce kişinin önünden geçti, tıbbi gözle fark edildi" Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen Telete-Dört Mevsim Mozaiği, bundan sonra ziyaretçilerin yalnızca sanatsal açıdan değil, tıbbi açıdan da dikkatini çekebilecek. Çingene Kızı Mozaiği'nin hemen yakınında bulunan eserdeki yaklaşık 1800 yıllık ayak tasviri, bir çocuk nöroloğunun tıbbi bakışıyla yeniden değerlendirildi ve bilimsel literatüre taşındı. Çalışmanın yayımlandığı Journal of Pediatric Orthopaedics B'de yer alan bilimsel yayın, antik bir sanat eserindeki anatomik ayrıntının modern tıp perspektifiyle nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin dikkat çekici bir örnek sunuyor.

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