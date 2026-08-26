1800 Yıllık Zeugma Mozaiği'nde Tıbbi Keşif!
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki yaklaşık 1800 yıllık Roma mozaiğinde dikkat çeken bir ayak tasviri, tıp literatürüne taşındı. Prof. Dr. Sedat Işıkay, figürün ayağındaki duruşun olası ekinus tipi deformiteyi işaret edebileceğini belirlerken, çalışma uluslararası bir dergide yayımlandı. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Işıkay, müzede sergilenen Telete-Dört Mevsim Mozaiği'nde yer alan bir figürün ayağındaki sıra dışı duruşu fark ederek bilimsel inceleme başlattı. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 1800 yıllık Roma mozaiği, bu kez sanatsal değeriyle değil, içerdiği olası tıbbi ayrıntıyla dikkat çekti. Mozaiğin bir figüründe görülen aşağı doğru yönelmiş ayak pozisyonunun, modern tıpta "ekinus tipi ayak deformitesi" olarak tanımlanan durumu düşündürebileceği değerlendirildi.