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Spor
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Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

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Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatmayan Mauro Icardi, kulüpsüz kaldı. Arjantin basınında yıldız oyuncu hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi.

#1
Foto - Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

2022-2023 sezonunda Galatasaray’a kiralık olarak transfer olan Mauro Icardi sonrasında bonservisiyle birlikte transfer olmuştu.

#2
Foto - Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

4 şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız, sözleşmesini uzatmayarak sessiz bir biçimde kulüpten ayrılmıştı.

#3
Foto - Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Mauro Icardi, ayrılığın ardından haftalar geçmesine rağmen henüz bir takımla anlaşamadı.

#4
Foto - Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

Lazio, Fiorentina gibi İtalyan kulüpleriyle adı geçmiş olsa da somut bir gelişme yaşanmadı.

#5
Foto - Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

Maaş beklentisi ve sükseli hayatı sebebiyle kulüplerin Icardi’ye sıcak bakmadığı söylentiler arasında yer aldı.

#6
Foto - Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

Arjantin basını da Icardi’nin kulüp bulamamasını konu aldı. Ayrılığın kesinleştiği tarihten itibaren yıldız isimle hiçbir kulübün sözleşme imzaladığı haberde yer aldı.

#7
Foto - Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

Bu gelecek belirsizliğinin China Suarez’le olan ilişkisini de yokuşa sürüklediği öne sürüldü.

#8
Foto - Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

Ayrıca haberde, oyuncunun yeteneğinden ve kariyerinden kimsenin şüphe duymamasına rağmen onun sükseli hayatından dolayı yaratabileceği sorunların kulüplerin kararlarını etkilediği söylendi.

#9
Foto - Şaka değil gerçek! Icardi kulüpsüz kaldı: Kimse onu istemiyor

Deneyimli golcünün tekrar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği ve son zamanlarda maaş beklentisinde indirime gittiği öğrenildi.

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