Şener Üşümezsoy'dan korkutan deprem açıklaması: 'En büyük hatalardan biridir!'

"EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİDİR" Üşümezsoy açıklamasında Adalar Fayı için ‘aktif fay’ değerlendirmesinin yanlış olduğunu belirterek “Marmara, Kuzey Marmara'da kırılmamış fay yoktur. Tezgiz tarafından sürülmüştür ama buna karşılık Büyükçekmece'den Yeşilköy'den Tuzla’ya kadar giden fayı, ölü fayı kırılmamış fay olarak yorumlamak aslında jeolojinin en büyük hatalarından biridir. Bu konuda çok net itirazlar MSC'den geldiği halde halen o fay varsayılmaktadır” dedi.