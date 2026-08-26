Şener Üşümezsoy'dan korkutan deprem açıklaması: 'En büyük hatalardan biridir!'
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, gündemde olan İstanbul'daki mikro depremler ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, gündemde olan İstanbul'daki mikro depremler ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Marmara Denizi'nde yüzün üzerinde meydana gelen mikrodepremler ülke genelinde endişeye neden oldu. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sismik hareketlilik sonrası YouTube kanalından ezber bozan açıklamalarda bulundu.
"EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİDİR" Üşümezsoy açıklamasında Adalar Fayı için ‘aktif fay’ değerlendirmesinin yanlış olduğunu belirterek “Marmara, Kuzey Marmara'da kırılmamış fay yoktur. Tezgiz tarafından sürülmüştür ama buna karşılık Büyükçekmece'den Yeşilköy'den Tuzla’ya kadar giden fayı, ölü fayı kırılmamış fay olarak yorumlamak aslında jeolojinin en büyük hatalarından biridir. Bu konuda çok net itirazlar MSC'den geldiği halde halen o fay varsayılmaktadır” dedi.
"TEZİMİ 23 NİSAN DEPREMİ KANITLAMIŞTIR" Üşümezsoy, ayrıca 23 Nisan'da Silivri-Kumburgaz açıklarında meydana gelen depreme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bu depremin Adalar Fayı'ndan yaklaşık 60 kilometre uzakta gerçekleştiğini belirten Üşümezsoy, "Deprem, 1912 depreminden sonra bölgede stres biriken ve daha önce kırılmayan fayın hareketlenmesi sonucu meydana geldi. Tezimizin, ortaya koyduğumuz modelimizin kanıtını 23 Nisan depremi birebir ortaya koymuş ve kanıtlamıştır” şeklinde konuştu.
“ADALAR FAYI'NDAKİ HARİTA DA DEĞİŞECEK” Adalar Fayı'na ilişkin haritaların da zaman içinde değişebileceğini ifade eden Üşümezsoy, "Adana'dan Doğu Anadolu Fayı olarak Türkiye'de Dörtyol, Osmaniye, Yumurtalık fay hattını Doğu Anadolu Fayı'nın devamı olarak kabul eden tez, 6 Şubat depremiyle çöpe atılmış ve tüm MTA, AFAD haritalarını değiştirmiştir. Bir gün bu Adalar Fayı'mızdaki harita da değişecektir." ifadelerini kullandı.
“Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fayın 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği” ihtimaline karşı çıkan deprem uzmanı, Namık Aysal'la yaptıkları çalışmalar sonucunda bu yapının aktif bir yanal atımlı fay olmadığının ortaya çıktığını savundu./ kaynak: internethaber.com
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