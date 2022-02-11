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Sağlık Uzaktan Sağlık Hizmeti nasıl yapılacak?
Sağlık

Uzaktan Sağlık Hizmeti nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 15:26:00 -
Uzaktan Sağlık Hizmeti nasıl yapılacak?

 Yeni Akit/Ankara 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek. Takip için bazı klinik parametreler değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmet verilebilecek. Riski olan veya ileri yaştaki kişilerin çok yönlü takibi yapılabilecek. Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek” diye konuştu.

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