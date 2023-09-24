Uzaktan el kaldırarak mama isteyen saygılı rakun hayrete düşürdü!
Sosyal medyada bir hayvanat bahçesinde çekilen rakunların görüntüsü paylaşım rekoru kırdı.
Ziyaretçiler rakunlara yiyecek atıyordu.
Ziyaretçiler o esnada rakun arkadaşlarının yanından ayrı bir yere giden hayvanın elini kaldırarak yem istediğini fark etti.
Renkli görüntüler izleyenlerin beğenisini kazandı.
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