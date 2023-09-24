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Sosyal Medya Uzaktan el kaldırarak mama isteyen saygılı rakun hayrete düşürdü!
Sosyal Medya

Uzaktan el kaldırarak mama isteyen saygılı rakun hayrete düşürdü!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 23:55:00 - 2023-09-25 00:07:52

Sosyal medyada bir hayvanat bahçesinde çekilen rakunların görüntüsü paylaşım rekoru kırdı.

Ziyaretçiler rakunlara yiyecek atıyordu.

Ziyaretçiler o esnada rakun arkadaşlarının yanından ayrı bir yere giden hayvanın elini kaldırarak yem istediğini fark etti.

Renkli görüntüler izleyenlerin beğenisini kazandı.

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