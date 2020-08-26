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Eğitim Uzaktan eğitimin detayları belli oldu
Eğitim

Uzaktan eğitimin detayları belli oldu

Uzaktan eğitimle önümüzdeki pazartesi günü açılacak olan okullarda eğitim sürecinin nasıl olacağının detayları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:22:00 -
Uzaktan eğitimin detayları belli oldu

Pandemi nedeniyle aylardır kapalı olan okullar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları ile önümüzdeki pazartesi günü açılacağı söylenmişti. Okulların açılmasından önce koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim mi olacağı ve ya yüzyüze eğitim mi olacağı netlik kazanmamıştı.

Uzaktan eğitim yol haritasına göre; yapılacak ilk ders, geçen dönemin eksikliklerini gidermek amacıyla gerçekleştirilecek. 18 Eylül’e kadar sürecek olan eğitimde ise geçen yıl yüz yüze eğitimde işlenemeyen ve sınıf düzeyini etkileyebilecek eksiklerinin tamamlanmasına yönelik olacak.

Kronik rahatsızlığı bulunanlar online olarak devam edecek.

Devlet okullarında, kayıt, öğretmen seçimi, teknoloji veya fiziki olanaklar, yabancı dil gibi sınıf ayırılıkları olmayacak. Fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak

Sabah erken saatlerinde gün aydınlanmadan öğrencilerin yola çıkmalarına izin verilmeyecek. Valilikler bu konu ile ilgili düzenlemeler yapabilecek.

Kayıt parası veya bağış istenmeyecek

Veliler, çocuklarını okullara kayıt ettirirken hiçbir şekilde velilerden kayıt parası veya bağış mevzuatlara aykırı olması nedeniyle istenmeyecek. Böyle bir durum söz konusu olursa, valiliklere şikayette bulunabilecek.

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