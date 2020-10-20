Uzaktan eğitimde şok! Mikrofonu açık kalan öğrencinin sözleri sonrası öğretmen neye uğradığını şaşırdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Daşlı, uzaktan eğitimle verdiği ders sırasında öğrencilerine kendi yazdığı bir kitabı tavsiye etti.

Bu sırada mikrofonunun açık olduğunu unutan bir öğrencinin hakareti yayına girdi.

Öğretim üyesi öğrencisine mikrofonunun açık olduğu hatırlatarak, terbiyeli olması konusunda uyarıda bulunup dersini anlatmaya devam etti.