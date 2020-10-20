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Gündem Uzaktan eğitimde şok! Mikrofonu açık kalan öğrencinin sözleri sonrası öğretmen neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Uzaktan eğitimde şok! Mikrofonu açık kalan öğrencinin sözleri sonrası öğretmen neye uğradığını şaşırdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde verilen uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan öğrencinin öğretmenine hakareti yayına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:31:00 - 2020-10-20 19:37:06

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Daşlı, uzaktan eğitimle verdiği ders sırasında öğrencilerine kendi yazdığı bir kitabı tavsiye etti.

Bu sırada mikrofonunun açık olduğunu unutan bir öğrencinin hakareti yayına girdi.

Öğretim üyesi öğrencisine mikrofonunun açık olduğu hatırlatarak, terbiyeli olması konusunda uyarıda bulunup dersini anlatmaya devam etti.

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