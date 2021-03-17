Uzaktan eğitimde sınıfta kalma var mı 2021? Uzaktan eğitimde devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?

Sınıfta kalma olacak mı? 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşme başladı. Tüm illerde lise yüz yüze sınavların yapılmasına karar verildi. Lise birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde yapılırken, ikinci dönemin lise birinci sınavları da 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak. Lise sınavlarının yapılmaya başlanması sonrası öğrenciler, “Uzaktan eğitimde sınıfta kalma var mı 2021? Lisede sınıfta kalma var mı 2020 2021? 2021 sınıfta kalma var mı lise? Bu yıl sınıfta kalma var mı? Uzaktan eğitimde sınıfta kalma var mı 2020 2021? Sınıfta kalma olacak mı?” soruları sorulmakta.

Sınıfta kalma var mı?

Kaç dersten sınıfta kalma var? Lise öğrencilerinin birinci dönem karne notlarını ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıfta kalma olmuyor. MEB Bakanlığı birinci dönem karne alamayan öğrenciler için ikinci dönem yüz yüze sınavların 8 Mart tarihinden itibaren yapılması kararını almıştı.

Sınıfta kalma olacak mı 2021 ortaokul?

Ortaokulda sınıfta kalma vvar mı? Yüz yüze eğitime başlanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılması esaslarını belirleyecek. Okulların açılması ve sınavların düzenlenmeye başlanmasıyla bu eğitim dönemi sonunda ortaokul ve liselerde sınıfta kalma, olması bekleniyor. Ortaokullarda zayıf dersi bulunan öğrencinin sınıf tekrarına kalması veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

Lisede sınıfta kalma var mı?

Lisede sınıfta kalma olacak mı? Liselerde ise yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.

Uzaktan eğitimde devamsızlıktan sınıfta kalma var mı

Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Mart tarihinden itibaren başladı. Salgın nedeniyle Bakanlık yüz yüze eğitimi zorunlu tutmadı. İsteyen veliler öğrencilerini okullara gönderirken, istemeyen veliler ise okul yönetimleri ile irtibata geçerek çocuklarını okullara göndermeyebilir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan öğrenciler için yüz yüze eğitimin yanında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile verilen uzaktan eğitim devam edecek. Okullara gitmeyen öğrenciler eğitimlerini buradan sürdürecek.