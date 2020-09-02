Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme konusu ele alındı

İSTANBUL (AA) - Öğretmenlerin ölçme değerlendirme alanında farkındalıklarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 3. Ölçme Değerlendirme Günleri kapsamında yapılan sunumda, uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme konusu ele alındı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezince gerçekleştirilen 3. Ölçme Değerlendirme Günleri, "Uzaktan Eğitimde Çoktan Seçmeli Sorular ve e-Değerlendirme" konulu sunumla devam etti.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaygın Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Açıköğretim Fakültesi Sınav Merkezi yöneticisi olarak görev yapan Dr. Nejdet Karadağ'ın sunumu online olarak gerçekleştirildi.

Karadağ sunumda, ölçme değerlendirmenin amaçları ve bunların hangilerinde çoktan seçmeli maddelerin kullanılabileceği, çoktan seçmeli bir testin geliştirilme aşamalarıyla soru yazımında bilişsel alan taksonomilerine yer vererek farklı düzeylerde soru örnekleri üzerinde durdu.

Üst düzey beceri ölçen soruların nasıl oluşturulması gerektiği ve alt düzeydeki bir sorunun daha üst düzeye nasıl taşınabileceği konusunu da örneklerle açıklayan Karadağ, sunumunun ikinci bölümünde 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer alan e-değerlendirme türlerini ele aldı.

- E-değerlendirme uygulamaları

Elektronik değerlendirmede e-portfolyo, ödev/görev, açık uçlu görevler, çoktan seçmeli soruların nasıl kullanılacağına değinen Karadağ, bu süreçlerin değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarlarının nasıl olması gerektiğini anlattı.

E-değerlendirme uygulamalarının birden fazla öğretmen tarafından gerçekleştirilerek daha güvenilir ve geçerli puanlar elde edilebileceğini ifade eden Karadağ, etkili dönüt için sözel değerlendirme ve süreç değerlendirmenin ön planda olması gerektiğini kaydetti.

Karadağ uzaktan öğrenmede öz ve akran değerlendirmenin önemine vurgu yaparak aralıklarla kullanılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca ölçme değerlendirme aracı olarak kullanılabilecek web 2.0 araçlarından da söz eden Karadağ, uzaktan eğitimde üst düzey becerileri ölçen otantik ve simülasyon tabanlı değerlendirmelerin kullanılabileceğini belirtti.