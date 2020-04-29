  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uzaktan eğitimde çevrimiçi seminer

Malatya İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitim mesleki gelişim çalışmaları kapsamında “Uzaktan eğitimde öğrenme ortamı tasarımı” başlıklı bir çevrimiçi seminer verilecek.

2020-04-29 16:19:38 -
Uzaktan eğitimde çevrimiçi seminer

Malatya İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitim mesleki gelişim çalışmaları kapsamında “Uzaktan eğitimde öğrenme ortamı tasarımı” başlıklı bir çevrimiçi seminer verilecek.


İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Dr. Olgun Sadık hocamız, yüksek lisans ve doktora eğitimini Indiana Üniversitesi Öğretim Teknolojileri alanında tamamlamış ve 10 yılı aşkın bir süredir gerek yurtdışında gerek ülkemizde uzaktan eğitim dersleri vermektedir” denildi.


Üniversitenin tüm öğretim elemanlarının seminere davetli olduğunun belirtildiği açıklamada, seminerin 1 Mayıs günü saat 15,00’de Google Meet Adresi https://meet.google.com/roz-ewba-mzu linkinden takip edilebileceği vurgulandı.


Açıklamanın son bölümünde, “Seminere erişmek için üniversite e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. Üniversitemiz hesabı ile giriş yapmayanlar seminere kabul edilmeyecektir.


Giriş yaptıktan sonra Hemen Katıl butonuna tıklamadan önce kamera ve mikrofonun kapatılması gerekmektedir. Seminere bağlantı sağlamak için hazırlanan yardımcı döküman incelenebilir” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı