Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin dil becerileri geliştirilecek

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dil eğitiminde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin dil öğretiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Haziran tarihine kadar online olarak gerçekleştirilecek olan ’Dil Becerileri Çalıştayı’na Prof. Dr. İlhan Erdem, Prof. Dr. Erol Duran, Çocuk Edebiyatı Yazarı Birsen Ekim Özen, Prof. Dr. Hayati Akyol, Prof. Dr. Mehmet Temizkan, Doc. Dr. Seyit Ateş, Dr. Öğr. Üyesi Melike Günyüz, Çocuk Edebiyatı Yazarı Ülker Kurtcan, Doç. Dr. Talat Aytan, Doç. Dr. Mustafa Başaran katılıyor.

Hafta içerisinde belirlenen günlerde saat 14.00’de düzenlenecek olan online eğitime sınıf ve Türkçe öğretmenleri katılım sağlayacak. Çalıştayda, ’Okumak ve çocuk kitapları, dinleme becerisi, okuduğunu anlamada soru sormanın önemi, konuşma becerisi, edebiyatın çocuğun kişilik gelişimi üzerine etkileri, dijital okuryazarlık ve veri okuryazarlığı, çocuk edebiyatı ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi, okuma kültürü kazanımı ve meydana getirici yazma konuları ele alınacak.

Programı isteyenler Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiler ile takip edebilecek.