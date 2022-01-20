2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitimle başladı. Geride kalan süreçte vaka çıkan sınıflar dışında yüz yüze eğitim kesintisiz devam etti. 21 Ocak itibariyle ise yarıyıl tatili başlayacak. Peki, ikinci dönemde okullar uzaktan eğitime mi geçer?

Uzaktan eğitim şubat ayında mı başlar? İkinci dönem uzaktan eğitim mi olacak?

Ailelerin ve öğrencilerin artan vakalar sebebiyle akıllarına sık sık “Uzaktan eğitim başlar mı?” sorusu geliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi’ne konuşan Bakan Özen, “İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de Bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirerek bakım ve küçük onarımlarla ilgili yapılması gereken neler varsa tüm okullarımızda tüm illerimizde, ilçelerimizde kaynaklarla destekleyerek bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız” dedi.