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Eğitim Uzaktan eğitim başlayacak mı son durum | Okullar kapanacak mı?
Eğitim

Uzaktan eğitim başlayacak mı son durum | Okullar kapanacak mı?

Bu sene uzaktan eğitim olur mu? Milyonlarca aile, geçtiğimiz bir buçuk yılda olduğu gibi bu sene de uzaktan eğitimin olup olmayacağını araştırıyor. Uzaktan eğitim olacak mı? Kışın uzaktan eğitim başlayacak mı? Ara tatilden sonra uzaktan eğitim mi başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:08:00 - 2021-11-02 11:23:23
Uzaktan eğitim başlayacak mı son durum | Okullar kapanacak mı?

Milyonlarca veli ve öğrenci bu yıl da uzaktan eğitimin olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkından son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Peki, Milli Eğitim Bakanı uzaktan eğitim için ne söyledi? Uzaktan eğitim aralık ayında başlar mı?

Uzatan eğitim başlayacak mı son durum | Okullar kapanacak mı?

Vatandaşlar uzaktan eğitiminin olup olmayacağını merak ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bakan Özer, “Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz” dedi.

Bakan Özer, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. 289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz" diye konuştu.

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1. ara tatil ayın kaçında? MEB ara tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

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