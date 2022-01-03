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Eğitim Uzaktan eğitim başlayacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Uzaktan eğitim başlayacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Uzaktan eğitim kararı son durum | Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarında önemli bir artış yaşanıyor. Aileler bu sebeple okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Peki, uzaktan eğitim başlar mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Okullar kapanacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-03 21:12:00 -
Uzaktan eğitim başlayacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs salgının gölgesinde 2022 yılına girildi. Son dönemde ülkemizde omicron varyantı yaygın hale gelmeye başladı. Bu durum ise vaka sayılarına yansıdı. Vaka sayılarının artışıyla birlikte “Acaba okullar tatil olur mu?” sorusuna cevap aranmaya başlandı.

Uzaktan eğitim başlayacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Artan koronavirüs vakaları sebebiyle aileler bir hayli tedirgin. Bu sebeple pek çok kişi “Uzaktan eğitim başlayacak mı?”sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin, "Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz" diye konuştu.

 

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