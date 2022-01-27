Koronavirüs salgınında Omicron varyantının etkisiyle vaka sayıları arttı. Pek çok aile ise uzaktan eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki, okullar uzaktan eğitimle mi devam edecek?

Uzaktan eğitim başlayacak mı? İkinci dönem uzaktan eğitimle mi başlayacak?

Milyonlarca aile yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin uzaktan eğitimle mi başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İnşallah bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, 'Acaba tatil uzayacak mı?' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? Bizler eğer 21'inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız” dedi.

Milyonlarca öğrenci 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.