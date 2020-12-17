Uzaktan çalışmaya yerli çözüm

Covid-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nasıl çalıştığımız ve nasıl yaşadığımızla ilgili büyük kaoslara neden oldu, olmaya da devam ediyor. "Evden çalışma" kavramı sadece bir fikir olmaktan çıkarak, kısa bir süre içerisinde bir gereksinime dönüştü.

Uzaktan çalışanlar, günlük görevlerini tamamlamak için motive olmalarının yanı sıra öz disipline de sahip olmalı. Özellikle "uzaktan çalışma" kavramını ilk kez yaşayan çalışan; kendini iletişimsiz, bunalmış ya da kolayca dikkati dağılmış hissedebilir. Bu sebeple şirketlerin uzaktan çalışma kavramına kolay adapte olması, doğru teknoloji ve alt yapı tercihlerinden geçiyor.

Yeni dünyanın yeni çalışma düzeni, ekip üyelerini birbirlerine bağlayan ve iletişimi arttıran teknolojik araçları, dahası her gün kullanacakları güvenilir bir yazılımı gerekli kılıyor. İşte tam da bu noktada, Türk mühendislerin geliştirdiği yerli bir dijital çözüm olan Senfoni girişimi dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Evden-uzaktan çalışma veriminizi arttıran yerli dijital çözüm

Senfoni, zaman takibi ve kaynak planlaması yapabileceğiniz, masrafları, projeleri ve ekibinizi yönetebileceğiniz, bütçe ve e-faturalama yapabileceğiniz, Microsoft Azure platformu üzerinde çalışan bulut tabanlı yerli bir yazılım.

Aylık kiralama modeliyle çalışan Senfoni ile günlük görevleri takip edebiliyor, müşterilerinize gerçekte ne kadar efor harcadığınızı ölçebiliyor ve gerçek zamanlı proje maliyetlerini ve performansını görünür kılarak karlılığınızı arttırabiliyorsunuz. Platform, kolay kullanımlı görev ve proje yönetim ve iş birliği araçları ile müşterilerinin güvenini kısa sürede kazanmayı başarmış.

2019 yılında eforunun çoğunu Senfoni’nin geliştirilmesine harcayan ARS Teknoloji ekibi, 2020 yılı sonuna kadar Senfoni müşteri sayısını arttırarak bulut yazılım pazarındaki paylarınızı büyütmeyi planlıyor.

"Önümüzdeki 5 yılda 20 ülkeye açılmaya hazırlanıyoruz"

Senfoni platformunun girişimcilerinden Burak Özer, kısa vadede öncelikli hedeflerinin Türkiye pazarında halkla ilişkiler, reklam, denetim ve mali müşavirlik gibi profesyonel hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara hizmet vermek olduğunu söylüyor. Özer, çok kısa bir süre içerisinde teknolojik ve alt yapısal hazırlıkları tamamlayarak Senfoni’yi global pazara açmayı planladıklarını da sözlerine eklyerek şöyle devam ediyor; “Başta Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere, önümüzdeki beş yılda en az 20 ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin KOBİ’yi Senfoni sistemine dahil etmeyi hedefliyoruz. Küresel pazara ve yaptığımız işin kalitesine baktığımızda, koyduğumuz hedeflerinde gerçeklikten çok uzak olmadığını belirtmek isterim.”