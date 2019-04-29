Uzakdoğulu yatırımcıların yeni adresi: Ordu

Yönetim kurulu toplantısını Ordu’da gerçekleştiren ve Ordu ile Karadeniz Bölgesi’ne yönelik yatırım planlamalarını gündemine alan ICBC TURKEY Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, “Dört yıldır birlikte çalıştığımız kabiliyet, donanım ve potansiyeli açısından çok iyi bir çalışma arkadaşı olan Hilmi Güler, Ordu’nun mimarı olacaktır” ifadesini kullandı.



ORDU’YA HAYRAN KALDILAR



Dünyanın piyasa değeri açısından en büyük bankası olan ve tek başına 129 ülkenin bir yıllık toplam GSYH’sine karşılık gelen ICBC’nin, Türkiye İştiraki ICBC TURKEY Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Dünyanın en büyük bankası ve aynı zamanda en büyük yatırımcısı olan ICBC’nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleriyle çok kıymetli üst yöneticilerini ağırladık. Ordu’da hem yönetim kurulu toplantısı hem de denetim kurulu toplantısı yapıldı. Aynı zamanda da Ordu’nun güzelliklerini birlikte gezip gördük. Ordu’nun yatırımlarını ve Türkiye ile ilgili konuları görüştük. Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Teleferikle Boztepe’ye çıktık; Fatsa’yı, Perşembe’yi, Yason’u ziyaret ettik. Tüm misafi rlerimize Ordu’yu şerefl endirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.





BAŞKAN GÜLER’E ÖVGÜ



Ordu’nun Başkan Güler ile çok iyi yerlere taşınacağına inandığını söyleyen ICBC TURKEY Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, Ordu ziyaret kapsamında ICBC’nin orta ve uzun vadede yatırım planlaması yapacakları Karadeniz Bölgesi’ndeki faaliyet durumunu yerinde inceleme fırsatı bulduklarını söyledi. Gao, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile dört yıldır çalıştıklarını; kabiliyet, donanım ve potansiyeli açısından çok iyi bir çalışma arkadaşı olduğunu ifade etti. Gao, “Hilmi Bey, ICBC TURKEY bankamızın bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Bu anlamda çalıştığımız dört yıllık süreç içerisinde bankamızın gelişimine çok büyük katkıda bulundular. Buraya öncelikle hem iş arkadaşı hem dost hem de fi nansçı olarak söz konusu bölgenin sosyoekonomik yapısını daha iyi inceleyip daha iyi bir şekilde kavrayabilmek için geldik. Gelecekte oluşturduğumuz planlara göre de söz konusu bölge, ağırlıklı olarak geliştirmek istediğimiz bölgelerden bir tanesidir. Şuna da inanıyorum ki Sayın Başkanımız engin tecrübeleriyle ve geçmişte yapmış olduklarıyla da bu şehrin büyük mimarlarından bir tanesi olacaktır. Bu şehri çok daha iyi yerlere taşıyacağına gönülden inanıyorum. Sayın Başkanımızın daha önceki başarılı sürecine tanıklık etmiş biri olarak, buradaki başkanlık sürecinde de başarılarına yeni başarılar ekleyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Karadeniz’de Çin rüzgârı

Gelecek üç yıllık süreç içinde Çin ve Türkiye ilişkilerinin daha fazla güçlenerek devam edeceğini belirten X- angyang Gao, “Bu üç yıllık süreç içerisinde Çinlilerin Türkiye’de yapmış oldukları yatırımların iki kat artması bekleniyor. Çin’den yurt dışına seyahat eden turist sayısı büyük rakamlara ulaşmış durumdadır. Bu anlamda bir kişiyi dahi Karadeniz bölge turuna katılmalarını ikna edersek, bu bile bu bölge için çok büyük rakam demektir. Diğer taraftan ICBC TURKEY, şu an İstanbul’da kurulu bulunan Çinli İş Adamları Derneğinin kurumsal anlamda başkanlığını yürütüyor. Bu anlamda söz konusu derneğimize üye olan firmaları bir heyet oluşturarak buraya bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Onlarda buradaki izlenimlerin muhakkak ana şirketlerine aktaracaklar ve onların da Karadeniz Bölgesi’nde yatırım fırsatlarını değerlendirmelerin sağlayacağız. Burada olmaktan çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.