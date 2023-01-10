Uzakdoğu’da yeni bir kriz daha doğdu!
Çin, Güney Kore’ye kısa süreli vizeleri askıya aldığını duyurdu. Çin’in Seul Büyükelçiliği, Kore vatandaşları için kısa süreli vize verilmesinin askıya alındığını bildirdi.
Çin’in Seul Büyükelçiliği ve konsoloslukları bugünden itibaren, Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) vatandaşlarının iş, turizm, tedavi, transit geçiş ve genel özel işleri için Çin’i ziyaret etmelerine yönelik kısa süreli vizelerin verilmesini geçici olarak askıya aldı. Bu tedbir, Güney Kore’nin Çin’e yönelik ayrımcı giriş kısıtlamalarının kaldırılmasına bağlı olarak ayarlanacak.