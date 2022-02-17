Uyuyamama sorunu: Uykusuzluk için şifalı bitkiler

Yeterince uyuyamama ve/veya uyku sırasında görülen fizyolojik olaylar sebebiyle kişilerin gün içinde çeşitli sorunlar yaşamasına neden olan rahatsızlıklar genel olarak "uyku bozuklukları" olarak sınıflandırılır.

Uyku bozukluğunun neden olduğu hastalıklar?

İnsomnia (uyuyamama hastalığı): İnsomnia belirtileri, uykuya dalmada sorun yaşama, çok erken saatlerde uyanma, gece boyunca uykunun bölünmesidir. Bu rahatsızlıklar dışında, psikolojik etkenler, yaş, kabuslar, depresyon, kalp rahatsızlıkları, ilaçlar ve yaşam stili de uyku sorunlarına yol açan sebeplerdendir.

Uykusuzluk için önerilen şifalı bitkiler sayesinde uykuya rahatça geçiş yapabilirsiniz.

Uykusuzluk için şifalı bitkiler nelerdir?

– Papatya: Anksiyete tedavisinde de kullanılan papatya stresi azaltmada ve kolayca uyumanıza yardımcı olur. Her akşam uyku saatinizden 1 saat önce içilen papatya çayı uykusuzluk sorununda oldukça etkilidir.

– Kediotu: Kedi otu ile hazırlanan çay uyku problemi yaşayanlarda etkili sonuçlar verir. Papatya çayını uyumadığınızda içip etkisini görebilirken kediotunu düzenli olarak içerseniz etkisini görürsünüz.

– Çarkıfelek: Üniversitede araştırmalara da konu olan çarkıfelek bitkisi uykusuzluk problemi yaşayanlarda hızlıca etkisini gösterir. Birçok Avrupa ülkesinde anksiyete tedavisinde çarkıfelekten faydalanılıyor.

– Lavanta: Lavanta bitkisinin kokusu kişiyi sakinleştirip rahatlatıyor. Çay olarak içilmesi önerilmeyen lavantanın yağını yatmadan önce boyun ve baş bölgenize uygulayıp ruhsal rahatlamayı sağlayabilirsiniz.

Uyku getiren yiyecekler

Uyku getiren yiyecekler arasında muz, incir, hurma, süt (fakat siz endometriozis diyetinde süt kullanmayacağınızdan muskat sütüne bir tutam muskat serperek içebilirsiniz), ceviz yağı, ton balığı, hindi ve yoğurt bulunmaktadır. Bu yiyecekler uyku getiren triptofan aminoasidini bol miktarda içerirler

Uykusuz kalmamak için yapmanız gerekenler

– Uykusuzluk sorunu yaşamak istemiyorsanız sigara ve alkolden uzak durun.

– Uyuduğunuz odanın sessiz sakin ve karanlık olmasına özen göstermelisiniz.

– Uyuduğunuz odada rahat bir uyku çekmek istiyorsanız ne sıcak ne de soğuk olmaması gerekiyor.

– Doğalgazlı bir evde yaşıyorsanız gece yatarken odanızın hava almasına özen gösterin veya peteklere bir bardak su koyarak nem oluşmasını sağlayın. Kuru hava öksürüğü tetikleyerek uykunuzun bölünmesine neden olur.

Uyku sorunu nasıl çözülür? Uykusuzluk için ne yapılır

Uykusuzluk sorunu çekenler için pratik öneri